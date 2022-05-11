Мужчина погиб во время пожара в Бежаницком районе

Мужчина скончался в результате пожара в Бежаницком районе в сельском поселении Чихачевское. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Мужчина скончался в результате пожара в Бежаницком районе в сельском поселении Чихачевское. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Дом №24 на улице Сенной в селе Чихачево загорелся в ночь на 8 мая. Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
Пожарные смогли спасти две надворные постройки.