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Происшествия / ЧП

Мужчина погиб во время пожара в Бежаницком районе

11 мая 2022 года, 13:48

Мужчина скончался в результате пожара в Бежаницком районе в сельском поселении Чихачевское. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Мужчина погиб во время пожара в Бежаницком районе

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Дом №24 на улице Сенной в селе Чихачево загорелся в ночь на 8 мая. Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Пожарные смогли спасти две надворные постройки.

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