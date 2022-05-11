Семиярусный иконостас Троицкого собора в Пскове отреставрируют

В Псковском кафедральном Троицком соборе планируется провести реставрацию Семиярусного иконостаса, являющегося памятником искусства XVII - XIX веков. Об этом «Псковской правде» сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове ( Псковской области)».

Самые серьезные повреждения иконостасу нанесли в 1944 году, когда при отступлении солдаты нацистской Германии заминировали собор. От взрыва пострадал верхний ярус иконостаса. Саперы Советской армии спасли собор от разрушения.

Современный проект реставрации также предполагает ремонт предалтарного пространства на уровне третьего яруса иконостаса, с возвращением его функциональности. Планируется также создание отдельного входа с устройством лестницы со стороны южного фасада в соответствии с ее историческим расположением.