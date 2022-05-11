Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Семиярусный иконостас Троицкого собора в Пскове отреставрируют

11 мая 2022 года, 10:38

В Псковском кафедральном Троицком соборе планируется провести реставрацию Семиярусного иконостаса, являющегося памятником искусства XVII - XIX веков. Об этом «Псковской правде» сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове ( Псковской области)».

Семиярусный иконостас Троицкого собора в Пскове отреставрируют

Фото: ПАИ

Самые серьезные повреждения иконостасу нанесли в 1944 году, когда при отступлении солдаты нацистской Германии заминировали собор. От взрыва пострадал верхний ярус иконостаса. Саперы Советской армии спасли собор от разрушения.

Современный проект реставрации также предполагает ремонт предалтарного пространства на уровне третьего яруса иконостаса, с возвращением его функциональности. Планируется также создание отдельного входа с устройством лестницы со стороны южного фасада в соответствии с ее историческим расположением.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Комитет по образованию Псковской области поддержал инициативу о сдаче телефонов перед уроком
Псковские кузнецы преподают кузнечное мастерство подросткам
Порядка 13 тысяч человек посмотрели лазерное шоу о Петре Великом в Пскове
До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 мая
Пассажир квадрацикла пострадал в ДТП с пьяным водителем в Бежаницком районе
174 красноармейцев перезахоронили в Новосокольническом районе по итогам «Вахты Памяти»
Мужчина погиб в ДТП в Плюсском районе
Еще один пскович умер от коронавируса
116 тысяч псковичей приняли участие в мероприятиях 9 мая

Комментарии

Авторизация
No comments
Органист Денис Маханьков: «Искусство вечно, а музыка совершенна»

Культура
26 апреля 16:41

Органист Денис Маханьков: «Искусство вечно, а музыка совершенна»
Новое прочтение кино

Культура / Кино
21 апреля 11:18

Новое прочтение кино

Режиссер фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу» Виктор Носкин: Время дало более значимое звучание
Вот это номер!

Культура
15 апреля 17:55

Вот это номер!

Псковские циркачи приглашают зрителей вместе отметить день рождения