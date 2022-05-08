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Культура / Наследие

Фундаменты старых построек обнаружили при реставрации Троицкого собора в Пскове

8 мая 2022 года, 14:58

Псковские археологи обнаружили фундаменты старых построек во время реставрационных работ на территории Троицкого собора. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своем Телеграм-канале.

Фундаменты старых построек обнаружили при реставрации Троицкого собора в Пскове

Фото: Владимир Астапкович

Сейчас на отдельных участках они выполняют роль основания для здания собора и контрфорсов (подпорных сооружений). Научные изыскания внутри собора за сотни лет осуществления строительных работ на территории Псковского Кремля проводились впервые.

Помимо этого, проект реставрации Троицкого собора предполагает реализацию доступа в зал нижнего яруса для осмотра захоронений. Планируется, что для этого организуют отдельный вход со стороны фасада. Также по пути продвижения к месту осмотра планируется установить подсветку, разработанную с учетом нормативов по сохранению аутентичности памятника архитектуры.

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