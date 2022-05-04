Парад войск Псковского гарнизона традиционно пройдет 9 мая

Парад войск Псковского гарнизона состоится 9 мая в 10:00 на площади Ленина в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Также в этот день в 11:00 пройдет шествие «Бессмертного полка», которое стартует на площади Ленина.

Затем, в 12:00, в амфитеатре Детского парка состоится праздничный концерт «Мы правнуки твои, Победа!», на котором выступят детские творческие коллективы Пскова.

В это же время в Зеленом театре жители и гости города смогут увидеть литературно-хореографический спектакль «Березы Памяти моей», а в 20:00 в этом же месте пройдет праздничный концерт «И снова май, цветы, салют и слезы…».

Праздничный день в 22:30 завершится салютом над Зеленым театром.

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