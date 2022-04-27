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Культура / Наследие

Одна из башен Псково-Печерского монастыря изменится внешне после реконструкции

27 апреля 2022 года, 12:52

После реставрации Башни нижних решеток в Псково-Печерском монастыре ее внешний вид изменится. Об этом «Псковской правде» сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

Одна из башен Псково-Печерского монастыря изменится внешне после реконструкции

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области»

Башню воссоздали в 1960-е годы XX века по проекту архитектора Всеволода Смирнова. Десять лет назад во время ремонтных работ ее оштукатурили и побелили. Такой облик исторического объекта не соответствует первоначальному. Для его восстановления специалисты удалят штукатурку с наружных стен.

Помимо этого, рабочие демонтируют консервационную кровлю, появившуюся на башне в 90-е годы. Согласно утвержденному современному проекту реставрации будет восстановлен красный тес из древесины, прошедшей специальную обработку, увеличивающую срок службы материала.

Башня нижних решёток располагается ниже по течению ручья на дне оврага и замыкает северо-восточную дугу крепостной стены. У нее четыре боевых яруса, на трёх из которых находится по четыре бойницы с широкими боевыми камерами. На верхнем ярусе — семь бойниц.

«Их расположение позволяло брать под контроль практически все направления возможных атак. Кроме того, на третьем ярусе имелся выход на крепостную стену. Эта деталь очень важна, ведь рядом с башней находятся нижние ворота. Чтобы усилить защиту ворот, над ними в крепостной стене были установлены бойницы, между которыми расположен киот с изображением Спаса», – рассказали в пресс-службе АНО.

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