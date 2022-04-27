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Происшествия / ЧП

Квартира горела на улице Советской в Пскове

27 апреля 2022 года, 09:47

26 апреля в 9:18 на улице Советской в Пскове загорелась однокомнатная квартира. В результате пожара были повреждены постельные принадлежности. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на ГУ МЧС России по Псковской области. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем владельца квартиры.

В 9:11 того же дня на улице Псковской в деревне Изборск Печорского района огонь уничтожил жилой дом размером 6х10 м. Помимо этого, выгорели хлев, сарай и гараж, которые были расположены под одной кровлей. Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме.

В 18:50 в деревне Заход Новоржевского района из-за неосторожного обращения неизвестного с огнем сгорело нежилое здание.

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