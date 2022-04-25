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Происшествия / ЧП

Петербуржец получил ожоги рук в результате пожара в Плюсском районе

25 апреля 2022 года, 13:52

В ночь на 25 апреля произошло возгорание жилого дома в деревне Почап Плюсского района, в результате которого его хозяин, житель Санкт-Петербурга, получил ожоги кистей рук. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

Петербуржец получил ожоги рук в результате пожара в Плюсском районе

Фото: ПАИ

К моменту приезда пожарной части здание уже полностью было охвачено пламенем.

Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома, сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору и профилактической работе по Плюсскому и Стругокрасненскому районам Владимир Егоркин. В результате огонь полностью уничтожил постройку.

Хозяину жилплощади на месте оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

По данному факту проводится проверка.

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