Системе «Лесохранитель» помогает выявить более половины лесных пожаров в Псковской области

Более половины лестных пожаров в Псковской области удается выявить благодаря системе «Лесохранитель». Об этом 25 апреля заявил руководитель Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

Спикер рассказал, что Псковская область стала первым первый субъектом РФ, который получил систему «Лесохранитель».

Данную систему разработали псковские специалисты: 93 камеры со специальным программным обеспечением и отдельным сервером позволяют дистанционно охранять лесной фонд.

«Сейчас уже более 50 субъектов РФ перешли на эту систему. 53-56% пожаров обнаруживают через эту систему. При необходимости пользуются и космическим мониторингом. Есть контракт на авиационную охрану лесов. Псковская область имеет неплохие показатели», - отметил Олег Черней.

Спикер также напомнил, что чаще всего природные пожары в регионе возникают из-за людей. Олег Черней подчернул, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, для граждан — штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Однако штраф в зависимости от ущерба и затрат на тушение может достигнуть сотен тысяч рублей.

Олег Черней также поделился, что в этом году в Псковской области уже ликвидировали девять лесных пожаров на площади девять гектаров.

Спикер рассказал, что теплые весенние дни в Псковской области способствовали повышению класса пожарной опасности, но на данный момент он упал до первого класса.

«Будьте осторожны и не будьте равнодушными. Увидели что-то — позвоните», – призвал Олег Черней.