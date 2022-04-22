Документальный фильм о псковских крепостях покажут на телеканале «Звезда» 24 апреля

Премьерный показ документального фильма «История русских крепостей» / «Псков. Россия начинается здесь» пройдет на телеканале «Звезда» в воскресенье, 24 апреля, в 21.20. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Съемки исторического документального фильма проводились телеканалом Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда» почти три года назад, с 23 по 28 августа 2019 года, на нескольких объектах Псково-Изборского музея-заповедника.

Режиссёром кинокартины «История русских крепостей» / «Псков. Россия начинается здесь» выступил победитель национальной и крупнейшей премии в области популяризации историко-культурного и природного наследия России и географии Владимир Шуманников. Оператором фильма стал Александр Бахланов.

«Это, пожалуй, один из наиболее полных документальных фильмов телеканала «Звезда» об истории Псковской земли и её значении. В съёмках принимали участие научные сотрудники музея Роман Коваль, Алексей Голубев, Марина Николаева. Рекомендуем к просмотру!» – прокомментировали в Псковском музее-заповеднике.