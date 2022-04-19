Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 3 по 5 июня

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, которые будут посвящены 223-й годовщине со дня рождения русского поэта А. С. Пушкина, пройдут в Пскове и в Пушкинских горах с 3 по 5 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Праздничная трехдневная программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры будет включать в себя множество культурных ярких мероприятий. Так, на 4 июня запланированы две концертные программы в Бугрово, которые подготовят приглашенные поэты. Их выступления можно будет посмотреть как офлайн, непосредственно на самой площадке, так и онлайн – в сообществе Театрально-концертной дирекции в социальной сети «ВКонтакте».

В музейном комплексе в деревне Бугрово Пушкиногорского района на поэтической площадке «Безграничные строки» гости праздника познакомятся с поэзией проживающих на территории Псковской области представителей разных национальностей.

В Театрально-концертной дирекции отметили, что проект «Безграничные строки» направлен на популяризацию и сохранение межнационального творчества. Он реализуется при поддержке администрации Псковской области.