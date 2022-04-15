Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове перенесли на июль 2022 года

Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове перенесли на начало июля 2022 года по просьбам гостей, режиссеров, продюсеров и артистов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Такое решение было принято, чтобы мероприятие не совпало с другими важными событиями индустрии кино.

Подготовку к фестивалю губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил в рамках рабочей встречи с режиссером Эдуардом Пичугиным.

На кинофестивале вновь широко задействуют открытые площадки, включая палаты Постникова и двор Подзноева.

Впервые в рамках мероприятия организуют отдельную номинацию, в которой зрители смогут сами выбрать лучший по их мнению фильм. В программу фестиваля войдут шесть новых российских картин.

Помимо этого, большое внимание уделят детской аудитории – планируется представить детские фильмы и мультфильмы.

Картины, которые сняли в Псковской области, откроют кинофестиваль.

«Зрителей и гостей ждет много сюрпризов и ярких впечатлений. Благодарю Эдуарда Анатольевича за такую вовлеченность и участие в культурной жизни нашего региона. Будет интересно», — заявил Михаил Ведерников.