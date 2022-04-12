25 тонн льна сгорели в Печорском районе

11 апреля в деревне Луки Печорского района сгорели 100 рулонов льна общей массой 25 тонн. Вероятнее всего это произошло из-за неизвестного лица, неосторожного обращающегося с огнём. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на ГУ МЧС России по Псковской области.
В результате пожара в Острове-3 в «Газели» 2009 года выпуска полностью сгорели кабина и моторный отсек. Предполагается, что причиной стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
На улице Коммунистической в Дно огонь уничтожил три бесхозные постройки. Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.