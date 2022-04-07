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Культура / Событие

Губернатор Псковской области вручил высшие региональные награды в сфере культуры и искусства

7 апреля 2022 года, 14:46

7 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил высшие региональные награды в сфере культуры и искусства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава области отметил, что сфере культуры уделяется особо пристальное внимание не только со стороны региона, но и со стороны президента Владимира Путина и Правительства РФ, особенно в последние годы.

Так, в Псковской области в рамках реализации нацпроектов на реконструкцию и модернизацию инфраструктуры выделили около 250 млн рублей. Владимир Путин объявил 2022 год годом культурного наследия народов России.

Михаил Ведерников вручил почетный знак «За заслуги перед Псковской областью» хранителю отдела «Усадьба Осиповых-Вульф «Тригорское» Пушкинского музея-заповедника Римме Бурченковой.

Директору Порховской централизованной библиотечной системы Светлане Петровой вручили Почетную грамоту губернатора Псковской области.

Нагрудные знаки к почетному званию «Заслуженный работник культуры Псковской области» получили директор Великолукской центральной городской библиотеки им. И. И. Семевского Галина Ковалева, гендиректора Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова Вера Павлова, начальник службы музейной экскурсионной и методической работы Пушкинского музея-заповедника Елена Михайлова, директор районного культурного центра Куньинского района Елена Харченко и первый замдиректора Псковского областного центра народного творчества Лидия Чечельницкая.

Главный дирижер народного творчества ансамбля «Сказ» им. В. Г. Румянцева Константин Абабков и ведущий артист-кукловод Псковского областного театра кукол Евгений Бондаренко были удостоены звания «Заслуженный деятель искусств Псковской области».

Губернатор также вручил нагрудные знаки к почетному региональному званию преподавателю Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Аркадию Галковскому, руководительнице заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца «Русские узоры» Ирине Казимир, а также директору Детской художественной школы Пскова Олегу Цветкову.

Также глава области поблагодарил представителей сферы культуры за работу в условиях коронавирусных ограничений. «Благодаря вам удалось не сбавить темпы, применить новые подходы и форматы и провести все запланированные мероприятия, — пояснил он. Михаил Ведерников также отметил, что на 2022 год запланированы десятки культурных мероприятий.

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