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На церемонии вручения премии «Народное признание – 2021» будут действовать дресс-код и масочный режим

31 марта 2022 года, 11:07

Дресс-код и масочный режим будут действовать на церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021».

На церемонии вручения премии «Народное признание – 2021» будут действовать дресс-код и масочный режим

Однако предъявлять QR-коды гостям не нужно, поскольку в Псковской области их отменили.

В этом году дресс-кодом церемонии стал Black tie. В переводе с английского – «черный галстук-бабочка». Гостям мероприятия предлагается подобрать себе образ в чёрных или белых тонах.

Церемония вручения премии «Народное признание – 2021» пройдет 31 марта в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Начало мероприятия в 19.00.

Победителей объявят в 12-и номинациях: «Призвание», «Сервис», «Событие», «Бизнесмен года», «Наша марка», «Открытие», «Защита», «Рекорд», «Экомышление», «Талант», «Инициатива» и «Поступок».

На соискание премии «Народное признание – 2021» подали 131 заявку. По итогам первого тура в результате народного голосования, которое прошло на сайте ПАИ, в каждой номинации сформировались тройки лидеров, которые вышли во второй тур. За финалистов премии свои голоса также отдали и члены жюри.

В результате сложения голосов жюри и голосов, которые финалисты получили во втором туре, были определены победители Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021».

В рамках премии организаторы также объявили фотоконкурс. Чтобы принять в нем участие, гости торжественного мероприятия должны опубликовать на своей странице в «ВКонтакте» до 13:00 1 апреля фотографию, сделанную на церемонии. Снимок необходимо дополнительно сопроводить официальным хэштегом #премияПАИ. Автор самого интересного снимка получит подарок.

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