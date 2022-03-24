Два спектакля покажет Донецкий молодежный театр в Пскове

Два спектакля Донецкий республиканский академический молодежный театр покажет 11 и 12 апреля в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, 11 апреля гостям Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина покажут спектакль «Человек из Подольска» по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова.

В Донецком РАМТ отмечают, что данный спектакль рассказывает о том, какой бы могла быть полиция в идеальном мире.

«Пьеса Дмитрия Данилова, по которой он поставлен, сочно характеризует актуальные проблемы нашего общества. Её действие происходит в отделении полиции. Но здесь полиция — это не просто исполнительный орган, это полиция нравов и мыслей. Полицейские слушают хорошую музыку, читают серьёзные книги, задумываются о смысле своей профессии и ведут очень странный допрос. Допрос человека из подмосковного города превращается в занимательную психологическую игру», – подчеркнули сотрудники театра.

Ранее псковичи могли познакомиться с творчеством Дмитрия Данилова в прошлом сезоне, когда в Псковском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Свидетельские показания» (режиссер — Семен Серзин) и прошел «Данилов-фест». А в декабре 2021 года художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев представил зрителю спектакль «Сережа очень тупой».

А 12 апреля Донецкий РАМТ покажет псковскому зрителю спектакль «Как боги» по пьесе российского драматурга Юрия Полякова.

«В основе пьесы «Как боги» очень современная история о страсти, измене, предательстве, корыстолюбии, о цене, заплаченной человеком за успех. Спектакль заставляет задуматься о простых, но порой безысходных, как нам кажется, ситуациях, уготованных судьбой, задуматься о том, как сделать счастливыми наших близких, как построить отношения с детьми, но, самое главное, как при этом не стать жертвой правильности своего же решения», – рассказали в Донецком республиканском академическом молодежном театре.

На сайте Пушкинском драмтеатра можно узнать подробности о спектаклях и купить билеты.

ФГБУК «Росконцерт» реализует «Большие гастроли» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ, рассказали в пресс-службе Псковского драмтеатра.