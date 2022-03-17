Со 100-летним юбилеем Пушкинский заповедник поздравил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» со 100-летием со дня послереволюционного воссоздания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея.

В видеообращении глава Псковской области подчеркнул, что уже более 100 лет музей-заповедник бережно хранит память и наследие Александра Пушкина. Губернатор отмечает, что, с творчеством поэта знаком каждый россиянин, с ним жители страны знакомятся с самого детства.

«А само Михайловское – это духовный исток творчества Пушкина, где каждый поэтический образ становится близким и понятным», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона также напомнил, что Пушкинский музей-заповедник сталкивался с серьезными испытаниями. «В том числе и Великую Отечественную войну. Три года оккупации, вывезенные и уничтоженные ценности, сожженный дом-музей, изувеченный парк, заминированная могила великого поэта. Враг сделал все, чтобы уничтожить то, что было так дорого русскому сердцу. Ущерб был огромен, до сих пор мы продолжаем восстанавливать утраченное», – рассказал Михаил Ведерников и отметил, что благодаря руководству и сотрудникам музея, а также поддержке неравнодушных граждан сейчас «Михайловское» является центром притяжения поклонников творчества Александра Пушкина со всего мира. Дни пушкинской поэзии и русской культуры каждый год принимают десятки тысяч гостей.

«Благодарю всех, кто поддерживает работу музея-заповедника на таком высоком уровне», - сказал губернатор. Он также пожелал сотрудникам музей творить и воплощать свои мечты в жизнь.

