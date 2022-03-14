Реставраторы показали, как будет выглядеть Церковь Варвары Великомученицы в Печорах

Храм Святой Великомученицы Варвары XVIII века в Печорах закрыли на реставрацию и ремонт. Реставраторы показали, как будет выглядеть памятник истории и культуры федерального значения после запланированных работ, сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» на своей странице в «ВКонтакте».
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
На первом изображении представлена церковь до начала работ. Вторая фотография представляет собой эскизный проект объекта. На третьей картинке храм изображен в процессе замены кровли.
Рабочие планируют отремонтировать кровлю и фасады церкви, заменить двери, окна и пол. Помимо этого, специалисты займутся воссозданием исторического облика входной группы и подведением инженерных сетей. После проведения работ, здание будет оснащено пожарной системой и системой видеонаблюдения.
11 марта митрополит Псковский и Порховский Тихон посетил Церковь Варвары Великомученицы, где ознакомился с предстоящими противоаварийными и реставрационными работами.
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
По его благословению местом временного служения станет соседний храм святых Сорока мучеников Севастийских.
Работы проводятся за счёт федеральных средств.