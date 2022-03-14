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Культура / Наследие

Реставраторы показали, как будет выглядеть Церковь Варвары Великомученицы в Печорах

14 марта 2022 года, 11:53

Храм Святой Великомученицы Варвары XVIII века в Печорах закрыли на реставрацию и ремонт. Реставраторы показали, как будет выглядеть памятник истории и культуры федерального значения после запланированных работ, сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» на своей странице в «ВКонтакте».

Реставраторы показали, как будет выглядеть Церковь Варвары Великомученицы в Печорах

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На первом изображении представлена церковь до начала работ. Вторая фотография представляет собой эскизный проект объекта. На третьей картинке храм изображен в процессе замены кровли.

Рабочие планируют отремонтировать кровлю и фасады церкви, заменить двери, окна и пол. Помимо этого, специалисты займутся воссозданием исторического облика входной группы и подведением инженерных сетей. После проведения работ, здание будет оснащено пожарной системой и системой видеонаблюдения.

11 марта митрополит Псковский и Порховский Тихон посетил Церковь Варвары Великомученицы, где ознакомился с предстоящими противоаварийными и реставрационными работами.

Реставраторы показали, как будет выглядеть Церковь Варвары Великомученицы в Печорах

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

По его благословению местом временного служения станет соседний храм святых Сорока мучеников Севастийских.

Работы проводятся за счёт федеральных средств.

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