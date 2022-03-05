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Культура / Наследие

Фотоэкспозиция в память о героях-десантниках 6-й роты открылась в Пскове

5 марта 2022 года, 08:34

Фотоэкспозиция в память о подвиге героев-десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ открылась в Пскове на площади Победы. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Фотоэкспозиция в память о героях-десантниках 6-й роты открылась в Пскове

Фото: официальный Телеграм-канал Псковской области

На выставке размещены архивные фотоматериалы, посвященные памяти погибших героев. 

Для региона февраль и начало марта являются днями памяти и скорби. 

Администрация Псковской области является организатором выставки. Данная фотоэкспозиция будет работать два месяца.

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