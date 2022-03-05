Фотоэкспозиция в память о героях-десантниках 6-й роты открылась в Пскове

Фотоэкспозиция в память о подвиге героев-десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ открылась в Пскове на площади Победы. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.
Фотоэкспозиция в память о подвиге героев-десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ открылась в Пскове на площади Победы. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.
На выставке размещены архивные фотоматериалы, посвященные памяти погибших героев.
Для региона февраль и начало марта являются днями памяти и скорби.
Администрация Псковской области является организатором выставки. Данная фотоэкспозиция будет работать два месяца.