Фотоэкспозиция в память о героях-десантниках 6-й роты открылась в Пскове

Фотоэкспозиция в память о подвиге героев-десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ открылась в Пскове на площади Победы. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.