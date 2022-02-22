Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Кино

Фильм о псковских подростках покажут на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске

22 февраля 2022 года, 10:47

Премьера фильма «Межсезонье» о псковских подростках состоится на международном кинофестивале «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает региональный информационный центр «Югра».

Фильм о псковских подростках покажут на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске

Источник: Кинопоиск

По словам режиссера Александра Ханта, фильм «Межсезонье» посвящен реальной истории двух подростков из Пскова, которая произошла в 2016 году. Тогда парень и девушка сбежали из дома и уехали в посёлок Струги Красные. Там они  забаррикадировались на даче с оружием. Молодые люди обстреляли автомобиль полиции. Сотрудники правоохранительных органов уговаривали подростков сдаться, но они не согласились и погибли. 

Как отметил режиссер фильма, перед началом съемок картины он поработал некоторое время в детском лагере. Это позволило Александру Ханту лучше понять поколение. Он также отметил, что главные роли в «Межсезонье» для большей достоверности сыграли подростки.

«Жизнь подростков кардинально не изменилась, если сравнивать с моим временем. Одни и те же проблемы. Когда мы открываем для себя мир, мы не хотим использовать формулировки от взрослых – что такое «хорошо», а что «плохо». Хотим сами в этом разобраться. Это сложное время в жизни – время испытаний и открытий», – подчеркнул Александр Хант.

В кинофестивале «Дух огня» 37-летний режиссер принимает участие уже не в первый раз. Ранее он представлял свою работу «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Премьера фильма «Межсезонье» о псковских подростках в рамках кинофестиваля «Дух огня», который проходит в Ханты-Мансийске, состоится 24 и 25 февраля.

«Хочется, чтобы фильм посмотрели как можно больше зрителей, после чего обязательно жду обратную связь. Только после этого пойму, насколько удачной получилась картина», – поделился Александр Хант.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Все вывески типовой застройки Пскова должны соответствовать дизайн-коду с 3 июня 2022
Циклон «Антония» накроет северные районы Псковской области
Псковская спортсменка завоевала золотую медаль на Чемпионате и Первенстве ЦФО и СЗФО по тайскому боксу
Еще 969 человек заболели коронавирусом в Псковской области
В Пскове на период реконструкции Троицкого моста оборудуют временные автобусные остановки
Псковский завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников
Более 350 тысяч пассажиров воспользовались «Ласточкой» между Псковом и Петрозаводском за три года
Владимир Путин присвоил почетное звание двум жителям Псковской области
Россияне проходят тест на человеколюбие — эксперты

Комментарии

Авторизация
No comments
«Интересная перспективная работа»

Культура
22 февраля 15:20

«Интересная перспективная работа»

Новый директор областной филармонии рассказал о планах
Трапезную предлагается открыть в звоннице печорского монастыря

Культура / Религия
17 февраля 12:52

Трапезную предлагается открыть в звоннице печорского монастыря
Космос — не черный!

Культура
3 февраля 12:01

Космос — не черный!

Выставка победителей международного детского конкурса открылась в Пскове