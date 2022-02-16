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Культура / Наследие

В усадьбе Княжьи Горки в Дедовичском районе планируют провести противоаварийные работы

16 февраля 2022 года, 18:09

В усадьбе Княжьи Горки Дедовичского района планируют провести первоочередные противоаварийные работы. Об этом на отчётной конференции комитета 16 февраля сообщил заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области - начальник отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия Алексей Наливко, передает корреспондент «Псковской правды.

В усадьбе Княжьи Горки в Дедовичском районе планируют провести противоаварийные работы

Фото: ПАИ

По его словам, конкурс на разработку проектно-сметной документации на данный момент готовится объявить Министерство Культуры Российской Федерации. В частности, ведомство уже запросило в профильном комитете необходимые для документы по памятнику для проведения конкурса.

Усадьба Княжьи (Красные) Горки находятся в семи километрах от поселка Дедовичи. Господский дом и хозяйственные поселки возвели там в XVIII веке князья Мещерские. Кроме того, они также начали обустраивать в своем имении парк. Потом усадьба перешла роду Кожиных, при которых в ней произошли некоторые изменения. После смерти Артамона Осиповича Кожина имение Княжьи (Красные) Горки перешли его супруге Вере Васильевне.

В 1821 году имение поделили между их детьми – Григорием, Петром, Елизаветой и Николаем. В пятидесятых годах XIX века хозяином усадьбы являлся Григорий Кожин, в шестидесятых по завещанию помещика она перешла к Марии Петровне Кожиной (в замужестве Новосильцевой) – его племяннице.

К середине XIX века в имении Княжье Горки кроме господского дома и парка были обустроены оранжерея и церковь Пророка Илии, построенной в 1833 году. В восьмидесятые годы усадьбой владела Мария Александровна Строганова.

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