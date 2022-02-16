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Культура / Наследие

Для продолжения реставрации колокольни Троицкого собора в Пскове определили подрядчика

16 февраля 2022 года, 17:49

В Псковской области определили подрядчика для выполнения второго этапа реставрации колокольни Троицкого собора Псковского кремля. Об этом на отчетной конференции комитета 16 февраля сообщил заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области – начальник отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия Алексей Наливко, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, в настоящее время уже готова проектно-сметная документация. Новый этап реставрации колокольни Троицкого собора уже начнется в ближайшее время. Первая очередь работать была принята в декабре прошлого года. Сами работы же стартовали еще в 2020 году. На их проведение в 2019 было получено федеральное финансирование. Средства были выделены по заявке, подготовленной Псковской епархией и направленной в Министерство культуры РФ.

Колокольню Троицкого собора из известняковых плит в Псковском кремле построили в XVIII веке на месте древней башни «на Радчине всходе». Её высота составляет 55 метров. В соответствии с постановлением Совета министров РСФСР в 1960 году колокольня была принята под государственную охрану как памятник истории и культуры федерального значения.

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