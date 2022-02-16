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Культура / Наследие

Родных лётчика из разбившегося в Псковской области ИЛ-2 ищут во Владимирской области

16 февраля 2022 года, 14:00

Родственников стрелка Федора Зимина, обнаруженного поисковиками в Пыталовском районе самолета ИЛ-2, разыскивают во Владимирской области. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Родных лётчика из разбившегося в Псковской области ИЛ-2 ищут во Владимирской области

Фото газеты «Наша жизнь»

Самолет ИЛ-2, подбитый фашистами, вместе с экипажем в болоте не могли найти 77 лет. Все это время он находился в условиях, способствующих его сохранности, благодаря чему удалось точно установить имена экипажа, а также время и место последнего вылета. После обнаружения находку еще несколько километров везли до суши.

Поисковики много лет знали, что в болоте лежит подбитый самолет, но не могли установить точного местоположения, по их словам, точное место обнаружили случайно.

Нашли двух членов экипажа – пилота Левона Чанкотадзе и стрелка Фёдора Зимина. Внук пилота нашелся быстро, со стрелком оказалось сложнее – информацию о нем нашли случайно. Поисковики нашли статью о бывшем работнике завода имени Киркижа в городе Ковров во Владимирской области.

Поисковики надеются найти родственников стрелка, но даже если они не объявятся, останки захоронят в Коврове.

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