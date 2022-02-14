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Культура / Наследие

Новые керамиды обнаружили в ходе изучения пещер Псково-Печерского монастыря

14 февраля 2022 года, 14:38

В ходе исследования пещер Псково-Печерского монастыря обнаружили новые керамиды. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Санкт-Петербургской архитектурной студии «АСМ».

Новые керамиды обнаружили в ходе изучения пещер Псково-Печерского монастыря

Сотрудники студии, созданной в 1991 году архитекторами-рестовраторами Государственного Эрмитажа, в ходе исследования пещер Псково-Печерского монастыря обнаружили керамиды, которые ранее не были выявлены и которые когда-то были «вынуты» из стен пещер.

Новые керамиды обнаружили в ходе изучения пещер Псково-Печерского монастыря

Фото: скрин видео из Instagram-аккаунта @asm1991.spb

«На сегодняшний день выявлены и включены в предметы охраны 386 керамид на стенах пещер. Продолжаются работы по обследованию пещер и комплексные научные исследования по керамидам», – сообщили в Instagram-аккаунте архитектурной студии «АСМ».

В конце октября 2021 года автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» сообщила об обнаружении в ходе предварительных исследований пещер Псково-Печерского монастыря 386 керамид.

Новые керамиды обнаружили в ходе изучения пещер Псково-Печерского монастыря

Фото: АНО «Возрождение»

По результатам предпроектных работ было установлено, что они были выполнены из керамики, известняка, металла, дерева, гранита, камня и других материалов. Местоположения, состояния, количество и порядковые номера керамид зафиксировали на план-схемах улиц-галерей с историческими названиями.

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