Новые керамиды обнаружили в ходе изучения пещер Псково-Печерского монастыря

В ходе исследования пещер Псково-Печерского монастыря обнаружили новые керамиды. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Санкт-Петербургской архитектурной студии «АСМ».

Сотрудники студии, созданной в 1991 году архитекторами-рестовраторами Государственного Эрмитажа, в ходе исследования пещер Псково-Печерского монастыря обнаружили керамиды, которые ранее не были выявлены и которые когда-то были «вынуты» из стен пещер.

«На сегодняшний день выявлены и включены в предметы охраны 386 керамид на стенах пещер. Продолжаются работы по обследованию пещер и комплексные научные исследования по керамидам», – сообщили в Instagram-аккаунте архитектурной студии «АСМ».

В конце октября 2021 года автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» сообщила об обнаружении в ходе предварительных исследований пещер Псково-Печерского монастыря 386 керамид.