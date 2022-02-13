Четыре возгорания ликвидировали 12 февраля в Псковской области

12 февраля на территории Псковской области пожарные ликвидировали четыре случая возгорания. Об этом сообщает Псковское агентство информации сообщили со ссылкой на ГУ МЧС России по Псковской области.
12 февраля на территории Псковской области пожарные ликвидировали четыре случая возгорания. Об этом сообщает Псковское агентство информации сообщили со ссылкой на ГУ МЧС России по Псковской области.
В 12:37 в деревне Жуково Невельского района огонь повредил кровлю по всей площади жилого дома. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
В 13:57 в деревне Купуй Великолукского района также в жилом доме огонь повредил кровлю по всей площади и мансардное помещение. Предположительной причиной возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В 19:16 в СНТ «Постоево» Псковского района возгорание произошло в бане, где огонь закоптил помещение изнутри, повредил кровлю и чердачное перекрытие. Предположительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.
Предположительно по той же причине в 2:53 в деревне Малые Старики Бежаницкого района сгорела баня.