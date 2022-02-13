Четыре возгорания ликвидировали 12 февраля в Псковской области

12 февраля на территории Псковской области пожарные ликвидировали четыре случая возгорания. Об этом сообщает Псковское агентство информации сообщили со ссылкой на ГУ МЧС России по Псковской области.

В 12:37 в деревне Жуково Невельского района огонь повредил кровлю по всей площади жилого дома. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

В 13:57 в деревне Купуй Великолукского района также в жилом доме огонь повредил кровлю по всей площади и мансардное помещение. Предположительной причиной возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 19:16 в СНТ «Постоево» Псковского района возгорание произошло в бане, где огонь закоптил помещение изнутри, повредил кровлю и чердачное перекрытие. Предположительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Предположительно по той же причине в 2:53 в деревне Малые Старики Бежаницкого района сгорела баня.