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Культура / Наследие

В Пскове собираются провести конкурс концепций развития территории у Гремячей башни

11 февраля 2022 года, 17:24

Общественный совет при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области выступил с инициативой о проведении конкурса на разработку концепции развития территории у Гремячей башни. Об этом пишет «АиФ-Псков».

В Пскове собираются провести конкурс концепций развития территории у Гремячей башни
На фото Гремячая башня
Фото Андрея Степанова

За заседании рабочей группы совета 11 февраля были проработаны вопрос организации конкурса. Как рассказала председатель общественного совета Наталья Савицкая, предполагается, что участниками станут и профессиональные архитекторы, и любители, в том числе инициативные псковичи, студенты, учащиеся художественных школ. «Нужно, чтобы все высказались, нужно какое-то понимание, что там должно быть», - сказала она.

Лучшие работы выберут отдельно среди профессионалов и отдельно среди любителей. При этом предложенные концепции планируется представить не только членам жюри, но и общественности. Для этого организаторы конкурса намерены организовать выставку.

«Когда лучшие концепции будут выбраны, мы уже с этими конкретными проектами начнём поиск инвесторов», - сказала Наталья Савицкая и добавила, что это работа ни одного года.

Идею проведения конкурса поддержал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик. Однако, он заявил, что для получения хорошего результата необходимо качественно проработать концепцию конкурса.

Подробнее о конкурсе и том, как сейчас обстоят дела с Гремячей башней и прилегающей территорией, читайте тут>>>

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