Пять региональных культурных деятелей получили звание «Душа земли Псковской»

Пять культурных деятелей региона по итогам областного конкурса получили почетное звание «Душа земли Псковской» за 2021 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Результаты подвели в Псковском областном Центре народного творчества.

Художественно-экспертный совет принял решение присвоить почетное звание солистке заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева Светлане Дмитриевой, художнице-керамисту Псковского регионального отделения Союза художников России Галине Драчевой, руководителю и дирижеру академического хора областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова Инне Суровицкой, руководителю народного самодеятельного коллектива студии циркового искусства «Псковский цирк» Псковского городского культурного центра Ирине Михайловой и руководителю образцового художественного коллектива танцевальной студии «Вектор» Великолукского дома культуры Ленинского комсомола Виктору Путятину.

Победа в областном конкурсе деятелям культуры досталась за заслуги и успехи в сохранении народной культуры, псковских традиций, а также за большую работу по воспитанию подрастающего поколения, активную творческую деятельность.

Торжественное чествование лауреатов пройдет в рамках празднования Дня работников культуры.

Почетное звание «Душа земли Псковской» присваивается с 2004 года за достижения, а также активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение и передачу творческих навыков молодежи.