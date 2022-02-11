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Культура / Событие

Пять региональных культурных деятелей получили звание «Душа земли Псковской»

11 февраля 2022 года, 16:15

Пять культурных деятелей региона по итогам областного конкурса получили почетное звание «Душа земли Псковской» за 2021 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Результаты подвели в Псковском областном Центре народного творчества.

Художественно-экспертный совет принял решение присвоить почетное звание солистке заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева Светлане Дмитриевой, художнице-керамисту Псковского регионального отделения Союза художников России Галине Драчевой, руководителю и дирижеру академического хора областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова Инне Суровицкой, руководителю народного самодеятельного коллектива студии циркового искусства «Псковский цирк» Псковского городского культурного центра Ирине Михайловой и руководителю образцового художественного коллектива танцевальной студии «Вектор» Великолукского дома культуры Ленинского комсомола Виктору Путятину.

Победа в областном конкурсе деятелям культуры досталась за заслуги и успехи в сохранении народной культуры, псковских традиций, а также за большую работу по воспитанию подрастающего поколения, активную творческую деятельность.

Торжественное чествование лауреатов пройдет в рамках празднования Дня работников культуры.

Почетное звание «Душа земли Псковской» присваивается с 2004 года за достижения, а также активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение и передачу творческих навыков молодежи.

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