Два человека погибли на пожаре в Великолукском районе

Два человека погибли на пожаре в жилом доме в деревне Шелково Великолукского района. Возгорание произошло 2 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.
Два человека погибли на пожаре в жилом доме в деревне Шелково Великолукского района. Возгорание произошло 2 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.
Тела обнаружили в процессе тушения пожара в одной из повреждённых огнём квартир. На место происшествия выехали следователи. Они проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства и причину случившегося.
По данным Телеграм-канала «Псковская сводка», в огне погибли 48-летний мужчина и 42-летняя женщина. Они были сожителями.
Причиной возгорания, по предварительной информации, стало неосторожное обращение с огнём.