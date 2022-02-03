Два человека погибли на пожаре в Великолукском районе

Два человека погибли на пожаре в жилом доме в деревне Шелково Великолукского района. Возгорание произошло 2 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.



Тела обнаружили в процессе тушения пожара в одной из повреждённых огнём квартир. На место происшествия выехали следователи. Они проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства и причину случившегося.