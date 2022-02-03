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Происшествия / ЧП

Два человека погибли на пожаре в Великолукском районе

3 февраля 2022 года, 10:26

Два человека погибли на пожаре в жилом доме в деревне Шелково Великолукского района. Возгорание произошло 2 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

Два человека погибли на пожаре в Великолукском районе
Фото с места пожара в Великолукском районе
Фото пресс-службы СУ СК по Псковской области

Тела обнаружили в процессе тушения пожара в одной из повреждённых огнём квартир. На место происшествия выехали следователи. Они проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства и причину случившегося.

Два человека погибли на пожаре в Великолукском районе
Фото с места пожара в Великолукском районе
Фото пресс-службы СУ СК по Псковской области

По данным Телеграм-канала «Псковская сводка», в огне погибли 48-летний мужчина и 42-летняя женщина. Они были сожителями.

Причиной возгорания, по предварительной информации, стало неосторожное обращение с огнём.

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