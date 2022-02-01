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Культура / Наследие

На памятнике Александру Невскому под Псковом отремонтировали вымпелы и флагштоки

1 февраля 2022 года, 14:50

Противоаварийные работы на вымпелах и флагштоках монумента дружине Александра Невского на горе Соколихе завершили под Псковом. Об этом «Псковской правде» сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик. На проведение ремонтных работ памятника, по его словам, из резервного фонда губернатора региона было выделено 1 млн 400 тыс. рублей.

На памятнике Александру Невскому под Псковом отремонтировали вымпелы и флагштоки

Фото Андрея Степанова

Вадим Нэдик отметил, что неудовлетворительное состояние вымпелов было обнаружено в момент, когда специалисты поднялись наверх монумента. 

«Конструктивные элементы там были выполнены по типу гармошек, которые реагировали на минимальное движение под воздействием ветра или при перепадах температуры. Теперь все швы, которые разошлись заварены. Все подверженные ветровой нагрузке конструктивные элементы – флагштоки и вымпелы – укреплены», – подчеркнул глава профильного комитета и уточнил, что в настоящее время у монумента разбирают леса, сооруженные для проведения работ.

На памятнике Александру Невскому под Псковом отремонтировали вымпелы и флагштоки

Фото Андрея Степанова
На памятнике Александру Невскому под Псковом отремонтировали вымпелы и флагштоки

Фото Андрея Степанова

Также на данный момент рассматривается вопрос о продолжении противоаварийных работ на монументе. В рамках них требуется обработать против коррозии и укрепить металлическую конструкцию из швеллеров, находящуюся внутри основания памятника, привести в порядок гранитные плиты, очистив их, и обновить надписи.

Вадим Нэдик отметил, что противоаварийные работы на монументе планируют завершить в текущем году. Кроме того, по его словам, при продолжение ремонта на объекте его организацией займутся комитет по охране памятников и АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

«Когда эти работы будут завершены, мы сможем говорить о том, что памятник полностью привели в порядок. У нас появился прекрасный монумент в Самолве и мы не можем допустить, чтобы наша визитная карточка здесь, под Псковом, была в худшем состоянии», – подчеркнул Вадим Нэдик.

Монумент «Ледовое побоище», посвященный дружине Александра Невского, был открыт на горе Соколихе под Псковом в день празднования 1090-летия города – 24 июня 1993 года. Автором памятника стал скульптор Иосиф Козловский. Высота сооружения превышает 30 метров, а его вес составляет 163 тонны.

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