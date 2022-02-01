На памятнике Александру Невскому под Псковом отремонтировали вымпелы и флагштоки

Также на данный момент рассматривается вопрос о продолжении противоаварийных работ на монументе. В рамках них требуется обработать против коррозии и укрепить металлическую конструкцию из швеллеров, находящуюся внутри основания памятника, привести в порядок гранитные плиты, очистив их, и обновить надписи.

Вадим Нэдик отметил, что противоаварийные работы на монументе планируют завершить в текущем году. Кроме того, по его словам, при продолжение ремонта на объекте его организацией займутся комитет по охране памятников и АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

«Когда эти работы будут завершены, мы сможем говорить о том, что памятник полностью привели в порядок. У нас появился прекрасный монумент в Самолве и мы не можем допустить, чтобы наша визитная карточка здесь, под Псковом, была в худшем состоянии», – подчеркнул Вадим Нэдик.

Монумент «Ледовое побоище», посвященный дружине Александра Невского, был открыт на горе Соколихе под Псковом в день празднования 1090-летия города – 24 июня 1993 года. Автором памятника стал скульптор Иосиф Козловский. Высота сооружения превышает 30 метров, а его вес составляет 163 тонны.