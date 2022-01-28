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Культура / Событие

На выставке в Москве представили фотографию Себежского района

28 января 2022 года, 15:45

Свои фотографии на Всероссийский конкурс «За это я люблю Россию» отправил руководитель Себежского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», командир поискового отряда «Забытый Батальон» Владимир Бумаков. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

На выставке в Москве представили фотографию Себежского района

Его фотоработу «Замковая гора» члены жюри отобрали для выставки с работами финалистов.

«Себеж – место уникальной красоты. На конкурс я предоставлял не одну фотографию и ставил ставки на другие. Но был очень рад, что члены жюри отобрали мою работу и часть нашего города увидит вся Россия, а особенно приятно, что мою работу разместили на отдельном планшете» – поделился Владимир Бумаков.

На выставке в Москве представили фотографию Себежского района

Всероссийский фотоконкурс «За это я люблю Россию» направлен на развитие внутреннего туризма. В общем в нем участвовали более 8 тыс. участников.

До 31 января 42 работы финалистов будут располагаться в Москве на станции метро «Выставочная».

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