27 января в псковской библиотеке будет работать пункт «Полевой почты»

27 января в Псковской областной универсальной научной библиотеке в рамках региональной акции «Хлеб той зимы» откроется интерактивная площадка «Полевая почта». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе библиотеки.

Предстоящее мероприятие приурочено к Дню полного снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года.

Гости библиотеки смогут попробовать себя в письме чернильной ручкой, ознакомятся с материалами о блокаде. Кроме того, участники площадки смогут подписать репринт открытки военного времени, который организаторы отправят по указанному адресу.

Сотрудники библиотеки просят участников планировать посещение мероприятия организованными группами до десяти человек.

Также гости мероприятия обязаны использовать средства индивидуальной защиты во время пребывания в учреждении.