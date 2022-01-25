Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

27 января в псковской библиотеке будет работать пункт «Полевой почты»

25 января 2022 года, 16:57

27 января в Псковской областной универсальной научной библиотеке в рамках региональной акции «Хлеб той зимы» откроется интерактивная площадка «Полевая почта». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе библиотеки.

Предстоящее мероприятие приурочено к Дню полного снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года.

Гости библиотеки смогут попробовать себя в письме чернильной ручкой, ознакомятся с материалами о блокаде. Кроме того, участники площадки смогут подписать репринт открытки военного времени, который организаторы отправят по указанному адресу.

Сотрудники библиотеки просят участников планировать посещение мероприятия организованными группами до десяти человек.

Также гости мероприятия обязаны использовать средства индивидуальной защиты во время пребывания в учреждении.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В образовательных учреждениях Псковской области вводятся дополнительные профилактические меры
Омикрон выявили в семи муниципалитетах Псковской области
Полиция призывает псковичей не продавать свои банковские карты
Житель Великолукского района убил соседа, поссорившись с ним из-за уборки снега
284 жителя Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за прошедшую неделю
В 2022 году в Псковской области по дорожному нацпроекту отремонтируют ряд мостов
Псковская область вошла в пятерку регионов СЗФО по доступности отдыха по программе туристического кешбэка в 2022 году
Треть прокурорских проверок в Псковской области проводится по сообщениям из СМИ и Интернета
400 преступлений против детей совершили в Псковской области в 2021 году

Комментарии

Авторизация
No comments
«Это было самое интересное и насыщенное время»

Культура
11 января 15:32

«Это было самое интересное и насыщенное время»

Один из старейших авторов «Псковской правды» отмечает 75-летие
Новогодняя афиша Пскова

Культура
28 декабря 15:17

Новогодняя афиша Пскова

«Битва на тямбарах», «Искушение», квест в музее и другие развлечения в условиях антикоронавирусных ограничений
«Собравшиеся пропели «Боже Царя храни» и прокричали «Ура!»

Культура / Наследие
20 декабря 18:28

«Собравшиеся пропели «Боже Царя храни» и прокричали «Ура!»