Тело 64-летней женщины обнаружили на месте пожара в Псковском районе

20 января на месте сгоревшего садового дома в СНТ «Черняковицы-1» Псковского района пожарные обнаружили тело 64-летней женщины. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России.

20 января в 12:01 поступило сообщение о возгорании садового дома. Пожарно-спасательная часть №3 в составе девяти человек на двух автоцистернах прибыла на указанное место. Спасатели организовали подвоз воды от пожарного водоема, который находился в 400 метрах от места пожара.

По имеющейся информации, причиной возгорания стал аварийный режима работы электросети дачного дома.

21 января в 00:02 на улице Великолукской в Новосокольниках в автомобиле Volkswagen Toureg 2003 года выгорел моторный отсек. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки.