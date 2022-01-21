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Происшествия / ЧП

Тело 64-летней женщины обнаружили на месте пожара в Псковском районе

21 января 2022 года, 11:07

20 января на месте сгоревшего садового дома в СНТ «Черняковицы-1» Псковского района пожарные обнаружили тело 64-летней женщины. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России.

20 января в 12:01 поступило сообщение о возгорании садового дома. Пожарно-спасательная часть №3 в составе девяти человек на двух автоцистернах прибыла на указанное место. Спасатели организовали подвоз воды от пожарного водоема, который находился в 400 метрах от места пожара.

По имеющейся информации, причиной возгорания стал аварийный режима работы электросети дачного дома.

21 января в 00:02 на улице Великолукской в Новосокольниках в автомобиле Volkswagen Toureg 2003 года выгорел моторный отсек. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки.

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