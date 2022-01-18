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Культура / Наследие

Реставрационные работы стартовали на двух объектах культурного наследия в Пскове

18 января 2022 года, 19:33

На двух объектах культурного наследия в Пскове стартовали реставрационные работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Реставрационные работы стартовали на двух объектах культурного наследия в Пскове

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Реставрационные работы начались в здании «Надворного корпуса» 1906 года, которое ранее являлось частью монастырского Псково-Печерского подворья (ныне епархиальное управление), и в здании «Подворье Псково-Печерского монастыря. Архиерейский дом» 1881 года постройки.

На данный момент в этих объектах культурного наследия регионального значения завершены научно-проектные и начаты ремонтно-реставрационные работы.

Кроме того, в настоящее время продолжается разработка проекта реставрации «Церкви Одигитрии (Введения) на Печерском подворье» XVI – XVII веков, а также приспособления данного объекта федерального значения для современного использования.

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