17 января в Пскове откроется уличная выставка

17 января в Пскове на улице Пушкина фотовыставка «Зимние путешествия по Псковской земле». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

На выставке представят работы победителей одноименного конкурса, который был организован областным комитетом по туризму в декабре 2021 года.

Фотографии отбирались по шести номинациям: «Дворянские усадьбы», «Зимние забавы», «Открытия», «Зимние прогулки», «Зимние пейзажи», «Зимний активный отдых».

Главной целью конкурса является привлечение внимания к туристскому потенциалу Псковской области в зимний период. Всего было отправлено 40 заявок от профессионалов и любителей.

Членами жюри стали 11 популярных фотографов, тревел-блогеров, победителей международных фотоконкурсов из разных уголков России: Юрий Столыпин (Санкт-Петербург), Владислав Макеенков (Сыктывкар), Алексей Соколенко (Ростов-на-Дону), Иван Дементиевский (Москва), Павел Матвеев (Калининград), Сергей Доля (Москва), Федор Саблин (Ижевск), Рустам Шагиморданов (Москва), Анна Маслова (Новосибирск), Вадим Коркин (Черкесск), Евгений Иванов (Челябинск).

В фотоконкурсе победили Катерина Кочкина, Алексей Михайлов, Евгений Николаенков, Юрий Яковлев, Виктор Желенговский, Роман Дмитриев, Александр Ануфриев, Мария Кривошеина.

Организатором выставки стал комитет по туризму Псковской области при поддержке администрации Пскова.