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Происшествия / ЧП

Рейсовый автобус загорелся в Пскове

12 января 2022 года, 19:24

12 января в 17:30 в полицию сообщили о том, что в Пскове загорелся рейсовый автобус. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По предварительной информации, возгорание началось с колеса и распространилось на транспортное средство.

Рейсовый автобус загорелся в Пскове

Фото от Елены Л.

Водитель автобуса успел высадить пассажиров, но пламя потушить не удалось. 

Ему на помощь пришли сотрудники ДПС – старший лейтенант полиции Артём Баранов и Анатолий Михайлов. Полицейские при помощи штатных средств пожаротушения не позволили огню охватить автобус до прибытия сотрудников МЧС. 

В результате возгорания никто не пострадал. 

Стоит отметить, что Артём и Анатолий неоднократно помогали людям, оказавшимся в критической ситуации. За решительные и профессиональные действия Артём Баранов награждён медалью "За смелость во имя спасения".

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