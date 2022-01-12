Рейсовый автобус загорелся в Пскове

12 января в 17:30 в полицию сообщили о том, что в Пскове загорелся рейсовый автобус. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По предварительной информации, возгорание началось с колеса и распространилось на транспортное средство.

Водитель автобуса успел высадить пассажиров, но пламя потушить не удалось.

Ему на помощь пришли сотрудники ДПС – старший лейтенант полиции Артём Баранов и Анатолий Михайлов. Полицейские при помощи штатных средств пожаротушения не позволили огню охватить автобус до прибытия сотрудников МЧС.

В результате возгорания никто не пострадал.

Стоит отметить, что Артём и Анатолий неоднократно помогали людям, оказавшимся в критической ситуации. За решительные и профессиональные действия Артём Баранов награждён медалью "За смелость во имя спасения".