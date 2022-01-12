Две псковички стали лауреатами «Российского писателя» в 2021 году

Главный литературный сайт Союза писателей России «Российский писатель» назвал лучших авторов литературных публикаций за 2021 год, в число которых вошли два представителя Псковского регионального отделения Союза писателей России. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на комитет по культуре Псковской области.

Лауреатом в номинации «Поэзия» за поэтическую подборку, опубликованную «Российским писателем» в июне 2021 года, признана поэтесса Надежда Камянчук. Поэтесса, прозаик, эссеист Вита Пшеничная стала лауреатом в номинации «Новое имя «РП» за поэтическую подборку , опубликованную в сентябре прошлого года.