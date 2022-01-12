Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Событие

Две псковички стали лауреатами «Российского писателя» в 2021 году

12 января 2022 года, 14:30

Главный литературный сайт Союза писателей России «Российский писатель» назвал лучших авторов литературных публикаций за 2021 год, в число которых вошли два представителя Псковского регионального отделения Союза писателей России. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на комитет по культуре Псковской области.

Лауреатом в номинации «Поэзия» за поэтическую подборку, опубликованную «Российским писателем» в июне 2021 года, признана поэтесса Надежда Камянчук. Поэтесса, прозаик, эссеист Вита Пшеничная стала лауреатом в номинации «Новое имя «РП» за поэтическую подборку , опубликованную в сентябре прошлого года.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До 27 января псковичи смогут посетить парк световых фигур «Лукоморье»
Фермерский бизнес будущего: что будут выращивать российские фермеры на горизонте 20-30 лет
Какие сервисы заработали на портале Госуслуг в 2021 году
В Пскове определили место проведения крещенского купания
Еще 86 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
Из-за падения льда на собаку на одну из псковских управляющих компаний составили протокол
Свыше 210 млн рублей было выделено на повышение безопасности дорожного движения в Псковской области в 2021 году
Пушкиногорский «Зооград» закрылся для посетителей
Новый законопроект об использовании навоза позволит снизить издержки производства на единицу конечной продукции

Комментарии

Авторизация
No comments
«Это было самое интересное и насыщенное время»

Культура
11 января 15:32

«Это было самое интересное и насыщенное время»

Один из старейших авторов «Псковской правды» отмечает 75-летие
Новогодняя афиша Пскова

Культура
28 декабря 15:17

Новогодняя афиша Пскова

«Битва на тямбарах», «Искушение», квест в музее и другие развлечения в условиях антикоронавирусных ограничений
«Собравшиеся пропели «Боже Царя храни» и прокричали «Ура!»

Культура / Наследие
20 декабря 18:28

«Собравшиеся пропели «Боже Царя храни» и прокричали «Ура!»