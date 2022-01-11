В жилом доме в Усвятах случился пожар

11 января в жилом доме на улице Высотной в Усвятах произошел пожар. Об этом сообщает газета «Новая жизнь» Усвятского района.

Жильцов во время пожара в доме не было. В результате происшествия полностью выгорела крыша и произошло обрушение потолка. На месте случившегося работали сотрудники пожарной части №31.

По предварительной информации причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. По этой причине за 2021 год случился 231 пожар.