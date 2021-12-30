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Культура / Наследие

В план АНО «Возрождение объектов культурного наследия» включат ремонт памятника на горе Соколихе в Пскове

30 декабря 2021 года, 15:40

Ремонт памятника на горе Соколихе в Пскове предложили включить в план АНО «Возрождение объектов культурного наследия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. С соответствующим предложением выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, включение в программу завершения ремонтных работ на памятнике Александру Невскому с дружиной на горе Соколиха. Это, как отметил губернатор, позволит провести проектирование и реставрацию региональных объектов культурного наследия. На ремонт памятника Невскому потребует 7,2 млн рублей. Первый этап восстановительных работ планируется закончить в начале января. Инициативу Михаила Ведерникова поддержал митрополит Тихон.

В настоящее время АНО «Возрождение объектов культурного наследия» занимается вопросами восстановления, реставрации и сохранения 46 объектов культурного наследия.

В частности, уже завершены реставрационные работы в псковском храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, на могиле Пушкина в Святогорском монастыре, а также проведены противоаварийные мероприятия в Усадьбе Волышово в Порховском районе. Работы по водоотведению и укреплению склонов провели в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Они позволили обеспечить в пещерах влажность и необходимую температуру.

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