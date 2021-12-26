26 декабря в Центральной городской библиотеке Пскова откроется благотворительная выставка для приюта «Лесопилка»

Благотворительная выставка «петербургского псковича» Сергея Руднева откроется в Центральной городской библиотеке Пскова 26 декабря в 16.00. Об этом сообщают сотрудники библиотеки на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Мероприятие состоится по адресу: улица Конная, 6.

Выставка «В гибком зеркале природы» продлится до 20 января 2022 года. В ней будут представлены 25 графических и живописных работ о Пскове, зимних праздниках и зиме.

«Я люблю эксперимент, не гонюсь за реализмом и точными данными, обожаю мирискусников, Мстислава Добужинского и весь Серебряный век. Я рисую свои ощущения от этого мира, в котором много света, красоты, радости. Их только надо уметь находить», – отметил Сергей Руднев.

Все собранные на благотворительной выставке средства будут переданы в приют для бездомных животных «Лесопилка».