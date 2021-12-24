Малле Богачева о поддержке сето: Чтобы развивать народные промыслы, необходимо, чтобы их было кому развивать

Чтобы развивать промыслы народности сето, необходимо, чтобы их было кому развивать. Об этом в разговоре с Псковским агентством информации заявила начальник отдела «Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово» Малле Богачева, комментируя обещание президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки народных промыслов, высказанное 23 декабря на Большой пресс-конференции.

Малле Богачева считает, что главной поддержкой для народности сето станет помощь молодым людям в решении жилищного вопроса, а также создание и поддержание условий, в которых у людей есть возможность заработка. Особое внимание, по мнению спикера, необходимо уделить созданию комфортных условий для проживания молодежи, чтобы та оставалась жить в Псковской области, а не переезжала за границу.

«Главное у нас – молодёжь. Молодёжи нужно как-то помочь решить проблему с жильем, либо дать землю, либо помочь с оплатой: какую-то часть платили бы они, какую-то государство. Вот этот вопрос – очень важный. Они уезжают с этих мест за границу, вот в чем дело», – поясняет спикер.

Малле Богачева подчеркивает, что их молодёжь не боится работы, но, несмотря на это, прожить на деньги, получаемые с продажи продукции, практически невозможно. «Сельскохозяйственная продукция настолько дешёвая, что на выручку от нее не выживешь. Только если есть какие-то дотации от государства. Вот сейчас у меня есть сыр, есть молодой бык, но некому это всё продать. Сплошные убытки», – прокомментировала она.

По мнению Малле Богачевой, хорошей идеей было бы создать молодёжную деревню, о чем она уже давно заявляет. «Поставить хотя бы десять домов, провести туда газ, всё остальное. Молодёжь же не будет без удобств жить. И нужна ведь какая-то зарплата, они могли бы и свою продукцию куда-то сдавать, но нужно сделать так, чтобы на это можно было выжить», – объяснила спикер и добавила, что необходимы условия, в которых люди могли бы сами заработать».

Сето — финно-угорская народность. В 2010 году их внесли в единый перечень коренных малочисленных народов. Более 500 лет сето оседло проживали на юго-востоке Эстонии и на землях Псково-Печерского монастыря.