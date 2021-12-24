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Культура / Наследие

В Пскове от обрушения спасена южная башня Снетогорского монастыря

24 декабря 2021 года, 13:54

Южная башня Снетогорского монастыря в Пскове была спасена от обрушения. Об этом 24 декабря на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил генеральный директор АНО «Возрождение культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко.

В Пскове от обрушения спасена южная башня Снетогорского монастыря

Он отметил, что прошла большая проектно-изыскательная работа. В настоящее время на 80% завершены все проекты по реставрации запланированных объектов. Окончание восстановительных работ запланировано на середину 2022 года.

По словам Дениса Василенко, работы на обрушившемся вместе с башней склоне Снетогорского монастыря начались в ноябре текущего года. В ходе работ склон был заасфальтирован, а башня спасена.

«В обители работали и археологи, и специалисты по разминированию. К счастью, никакие опасные объекты найдены не были», – уточнил он.

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