Руководитель псковского ансамбля «Сказ» Константин Абабков стал лауреатом премии Правительства России в области культуры

Лауреатом премии Правительства России в области культуры стал руководитель ансамбля «Сказ» города Пскова Константин Абабков. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина. Соответствующее распоряжение 17 декабря подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Главный дирижер и руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурный центр» Константин Абабков получил премию Правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народная музыка». За вклад в развитие народного творчества он получит премию в размере 500 тысяч рублей.

Константин Абабков родился в 1974 году. Окончил Детскую музыкальную школу №1 по классу балалайки. С 1995 по 1999 года обучался в Псковском областном музыкальном училище, с 1999 по 2003 – в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств имени Крупской.

Псковский ансамбль «Сказ» был создан композитором и музыкантом Виталием Румянцевым в 1977 году. С 2007 года руководителем коллектива является Константин Абабков – обладатель почетного звания «Душа земли Псковской». За время своего существования ансамбль дал свыше 3 тыс. 500 концертов.

Народный коллектив «Сказ» занесен в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова», является лауреатом многих международных конкурсов и фестивалей, а с 2009 года и лучшим коллективом Псковской области. В 2018 году коллектив получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества России». В 2019 году ансамбль выиграл грант в рамках нацпроекта «Культура» всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов и стал его лауретом.