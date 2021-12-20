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Культура / Событие

Руководитель псковского ансамбля «Сказ» Константин Абабков стал лауреатом премии Правительства России в области культуры

20 декабря 2021 года, 12:08

Лауреатом премии Правительства России в области культуры стал руководитель ансамбля «Сказ» города Пскова Константин Абабков. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина. Соответствующее распоряжение 17 декабря подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Руководитель псковского ансамбля «Сказ» Константин Абабков стал лауреатом премии Правительства России в области культуры

Фото: ПАИ

Главный дирижер и руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурный центр» Константин Абабков получил премию Правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народная музыка». За вклад в развитие народного творчества он получит премию в размере 500 тысяч рублей.

Константин Абабков родился в 1974 году. Окончил Детскую музыкальную школу №1 по классу балалайки. С 1995 по 1999 года обучался в Псковском областном музыкальном училище, с 1999 по 2003 – в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств имени Крупской.

Псковский ансамбль «Сказ» был создан композитором и музыкантом Виталием Румянцевым в 1977 году. С 2007 года руководителем коллектива является Константин Абабков – обладатель почетного звания «Душа земли Псковской». За время своего существования ансамбль дал свыше 3 тыс. 500 концертов.

Народный коллектив «Сказ» занесен в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова», является лауреатом многих международных конкурсов и фестивалей, а с 2009 года и лучшим коллективом Псковской области. В 2018 году коллектив получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества России». В 2019 году ансамбль выиграл грант в рамках нацпроекта «Культура» всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов и стал его лауретом.

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