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В Пскове и Печорах пройдут мероприятия в честь 200-летия Федора Достоевского

17 декабря 2021 года, 10:45

19 и 20 декабря в Пскове и Печорах пройдут мероприятия в честь 200-летия со дня рождения писателя Федора Михайловича Достоевского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Пскове и Печорах пройдут мероприятия в честь 200-летия Федора Достоевского

Фото: Дарья Хваткова

19 декабря откроется выставка «Путь к вере: Достоевский, его герои и великие читатели» в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

20 декабря в Пскове на базе главного корпуса ПсковГУ пройдет пленарное заседание «Достоевский и мировая христианская культура». В роли сопредседателей планируются статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова и председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Организаторы сообщают, что значение произведений Достоевского и важность сохранения и популяризации наследия писателя – главные темы обсуждения предстоящего форума.

По плану спикерами выступят художественный руководитель и директор Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, директор Государственного театра наций и генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина, генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский и другие эксперты.

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