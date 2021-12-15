Фонд Псково-Изборского музея пополнили более 200 ценных предметов

217 культурных ценностей передало в объединенный Псково-Изборский музей-заповедник Министерство культуры РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Предметы были изъяты в ходе оперативных действий сотрудниками силовых структур региона.

Торжественная церемония передачи ценностей состоялась 15 декабря в выставочном зале Псково-Изборского музея. Акт о передачи изъятых предметов в фонд учреждения подписали генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Светлана Мельникова и руководитель управления Министерства культуры РФ по СЗФО Андрей Ермаков.

Фонд музея пополнился предметами нумизматики и живописи, а также оружием, окладами, иконами и произведениями декоративно-прикладного искусства. По словам представителей музея, наибольший интерес представляет картина «Зимний пейзаж с мельницей» 1877 года, которую нарисовал неизвестный немецкий художник, входивший в знаменитое объединение Malkasten («Дюссельдорфский Этюдник»). Оно было основано в 1848 году и существует на данный момент.

Также особую ценность для Псково-Изборского объединенного музея-заповедника представляют и образцы фарфора, который ранее в учреждении представлен не был. Среди них два лиможских блюда фабрики G.Demartine & Cie конца 19 века и десертная немецкая тарелка 1938 года. Изделия украшены монохромной ручной надглазурной росписью с изображением роз и позолотой.

Кроме того, среди переданных находок представители музея выделили и французскую керосиновую лампу Pigeon, и шведскую керосиновую паяльную лампу, и коллекцию холодного оружия, которая датируется 19-20 веками. Среди последних американская армейская шпага, десять экземпляров французского происхождения, часть была на вооружении в Крымской и Первой Мировой войнах, часть – в наполеоновских.

Культурные ценности приняты музеем на временное хранилище. После они будут изучены, апробированы и описаны. Далее по результатам фондово-закупочной комиссии будет принято решение о переводе предметов в федеральный музейный фонд.

По словам директора учреждения Светланы Мельниковой, все сотрудники музея уже с нетерпением ждут исследований переданных ценных предметов.

«Эта работа во многом зависит от наших фондовиков – хранителей. Эти люди делают невероятную работу. Благодаря им мы узнаем о вещах, их историю и легенды. Вместе с реставраторами ими создаются экспозиции, воспроизводящие нашу историю», – отметила директор музея.

Руководитель управления Министерства культуры Российской Федерации по СЗФО Андрей Ермаков отметил, что экспертиза, которая предстоит, откроет новые грани истории, связанные с расследованиями и судебными делами. «Уверен, эти предметы займут достойное место в экспозиции Псковского музея», – подчеркнул он.