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Культура / Наследие

Скальный участок у Южной башни Снетогорского монастыря укрепили в Пскове

13 декабря 2021 года, 11:09

АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» отчиталась о проделанной работе по укреплению оснований скального участка отвесного берега у Южной башни Снетогорского монастыря в своем Instagram.

Скальный участок у Южной башни Снетогорского монастыря укрепили в Пскове

Фото: АНО Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)

По итогу выполнили подготовительные, опалубочные, бетонные, арматурные и другие работы. Рабочие также произвели кладку камня у основания Южной башни.

Скальный участок у Южной башни Снетогорского монастыря укрепили в Пскове

Фото: АНО Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)
Скальный участок у Южной башни Снетогорского монастыря укрепили в Пскове

Фото: АНО Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)
Скальный участок у Южной башни Снетогорского монастыря укрепили в Пскове

Фото: АНО Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)

Облицовка бетонных конструкций склона стартует весной 2022 года.

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