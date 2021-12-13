Скальный участок у Южной башни Снетогорского монастыря укрепили в Пскове

АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» отчиталась о проделанной работе по укреплению оснований скального участка отвесного берега у Южной башни Снетогорского монастыря в своем Instagram.
АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» отчиталась о проделанной работе по укреплению оснований скального участка отвесного берега у Южной башни Снетогорского монастыря в своем Instagram.
По итогу выполнили подготовительные, опалубочные, бетонные, арматурные и другие работы. Рабочие также произвели кладку камня у основания Южной башни.
Облицовка бетонных конструкций склона стартует весной 2022 года.