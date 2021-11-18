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Выставка студентов колледжа искусств откроется в Пскове

18 ноября 2021 года, 12:41

18 ноября в 16:00 пройдет открытие выставки работ студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Выставка будет проходить в Детской художественной школе Пскова.

На ней продемонстрируют дипломные работы старшекурсников и выпускников колледжа 2021 года, которые выполнены в различных техниках – батик, пэчворк и др.

По словам директора Детской художественной школы города Пскова Олега Цветкова, между школой и колледжом идет постоянное взаимодействие. Он также подчеркнул, что выставку работ студентов колледжа специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» представят впервые.

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