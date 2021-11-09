Более 13,6 тысяч псковичей прошли Большой этнографический диктант

С 3 по 7 ноября проходила Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», в которой приняли участие 13 тыс. 692 жителей Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Всего в диктанте приняли участие 2,6 млн человек из всех субъектов России и 95 зарубежных стран.

Средний результат псковичей составил 77 баллов из 100. Электронный сертификат с личным результатом, правильные ответы и историческую справку со ссылками на источники участники могли получить после прохождения «Большого этнографического диктанта».

В прошлом году в мероприятии приняли участие 1 млн 742 тыс. 661 человек из 124 стран.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступили Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.



