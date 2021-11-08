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Происшествия / ЧП

Более 3,3 тыс. пожаров зарегистрировали в Псковской области за десять месяцев

8 ноября 2021 года, 14:48

С января по октябрь 2021 года в Псковской области зарегистрировали 3 тыс. 360 пожаров. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Более 3,3 тыс. пожаров зарегистрировали в Псковской области за десять месяцев

Фото: Дарья Хваткова

В результате погиб 81 человек: 46 – люди без определённого рода деятельности, 25 – пенсионного возраста, 7 – рабочие, 3 – инвалиды. Травмы получили 42 жителя региона.

За это время огонь уничтожил 48 автомобилей и 407 строений, он также нанес материальный ущерб в размере 21 млн 430 тыс. рублей. Спасли при пожарах 751 человека, материальных ценностей на сумму 44 млн 634 тыс. рублей, 906 строений, шесть автомобилей.

Причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнём (2 753 случая), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (227), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (208), поджоги (77), на транспорте (62), иные (33).

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