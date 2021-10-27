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Культура / Наследие

Основание крепостной стены Окольного города обнаружили псковские археологи

27 октября 2021 года, 12:35

Псковские археологи во время раскопок на улице Леона Поземского обнаружили основание крепостной стены Окольного города. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Основание крепостной стены Окольного города обнаружили псковские археологи

По словам археологов, работы в настоящий момент не завершены и часть древних сооружений еще находится под землей. «Я думаю, примерно метр еще основания стены из таких солидных булыжников. Вот когда дойдем до этих булыжников, когда увидим, где они находятся, можно будет успокоиться», – отметила директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Археологические раскопки в этой части древнего города проходят в связи с проведением ремонтных работ на улице Леона Поземского. Площадка будет обустроена в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский» в ходе второго этапа реконструкции.


Всего же за время изучения культурного слоя Пскова в районе улицы Леона Поземского археологами было найдено свыше 700 ценных находок, большинство из которых – военные, в частности, крупнокалиберные пули. Кроме того, были обнаружены ценные печные украшения и артефакты каменного века.

Археологи также отметили, что «бесполезные почвы» при раскопках находятся максимум в полуметре от поверхности, все, что глубже, уже является археологической историей Пскова.

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