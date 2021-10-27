Основание крепостной стены Окольного города обнаружили псковские археологи

Псковские археологи во время раскопок на улице Леона Поземского обнаружили основание крепостной стены Окольного города. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По словам археологов, работы в настоящий момент не завершены и часть древних сооружений еще находится под землей. «Я думаю, примерно метр еще основания стены из таких солидных булыжников. Вот когда дойдем до этих булыжников, когда увидим, где они находятся, можно будет успокоиться», – отметила директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Археологические раскопки в этой части древнего города проходят в связи с проведением ремонтных работ на улице Леона Поземского. Площадка будет обустроена в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский» в ходе второго этапа реконструкции.