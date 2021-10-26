Хозяйственную постройку под башней Снетогорского монастыря нашли псковские археологи

Псковские археологи обнаружили прямоугольную хозяйственную постройку во время работы на территории Снетогорского монастыря у южной башни. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области в своем профиле в Instagram.
Псковские археологи обнаружили прямоугольную хозяйственную постройку во время работы на территории Снетогорского монастыря у южной башни. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области в своем профиле в Instagram.
Найденная постройка находилась в данном месте до строительства башни. Это здание запечатлили на рисунке 1836 года, сделанном И.С. Ивановым.
Башня была построена позднее – в 40-60-х годах XIX века.