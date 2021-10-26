Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Хозяйственную постройку под башней Снетогорского монастыря нашли псковские археологи

26 октября 2021 года, 14:37


Псковские археологи обнаружили прямоугольную хозяйственную постройку во время работы на территории Снетогорского монастыря у южной башни. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области в своем профиле в Instagram.

Хозяйственную постройку под башней Снетогорского монастыря нашли псковские археологи

Археологический центр Псковской области

Найденная постройка находилась в данном месте до строительства башни. Это здание запечатлили на рисунке 1836 года, сделанном И.С. Ивановым.

Башня была построена позднее – в 40-60-х годах XIX века.

Хозяйственную постройку под башней Снетогорского монастыря нашли псковские археологи

Археологический центр Псковской области
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Гедиминас Таранда: В этой сказке есть большой смысл

Культура / Событие
11 ноября 12:39

Гедиминас Таранда: В этой сказке есть большой смысл

Худрук Имперского Русского Балета рассказал о псковской постановке «Лебединого озера»
Событие века

Культура
24 сентября 15:40

Событие века

Что ждет Анастасиевскую часовню Пскова в год ее 110-летия
Слава «Октябрю»!

Культура
23 сентября 14:25

Слава «Октябрю»!

Что археологи надеются найти на раскопках в центре города