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Происшествия / ЧП

Травмирование 14-летней девочки «Сапсаном» расследуют псковские следователи

25 октября 2021 года, 12:52

Следователи из Псковской области участвуют в проведении проверки из-за травмирования несовершеннолетней девочки скоростным поездом «Сапсан». Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Травмирование 14-летней девочки «Сапсаном» расследуют псковские следователи

Фото: Дарья Хваткова

23 октября в вечернее время 14-летняя девочка, находясь на железнодорожной платформе станции Угловка – Алешинка (Новгородская область), попала под высокоскоростной поезд «Сапсан» из-за образовавшегося воздушного потока. С многочисленными переломами пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности).

Как отметили в пресс-службе западного МСУТ СК России, в проведении проверки принимают участие псковские следователи. На данный момент они осмотрели место происшествия и сам поезд. Кроме того, следователи опросили членов локомотивной бригады и очевидцев произошедшего, а также провели разговор с родителями пострадавшей девочки.

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